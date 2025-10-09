Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:22

«Утратил чувство реальности»: в МИД Венгрии поставили на место Зеленского

Сийярто заявил о потере Зеленским чувства реальности

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью и делает вызывающие заявления о вступлении в ЕС без учета позиции Будапешта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов» на платформе YouTube. Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что решение о принятии новых членов принимают текущие участники объединения, а не кандидаты.

Думаю, что президент Украины полностью утратил чувство реальности, полностью утратил связь с реальностью, и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования. Он говорит, что Украина станет членом Европейского союза. Уважаемый господин президент, это решать не вам, — сказал Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД обвинил Киев во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы 2026 года. По его утверждению, украинская сторона намерена способствовать приходу к власти оппозиционных сил, лоббирующих вступление Украины в Европейский союз.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о стратегической заинтересованности Будапешта в сохранении Украины как буферной территории. Глава правительства подчеркнул, что Венгрия не нуждается в общих границах с Россией, Германией и Турцией, что объясняет его позицию по украинскому вопросу.

Петер Сийярто
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Евросоюз
