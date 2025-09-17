Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 04:16

Выплаты на третьего ребенка могут индексировать в России

Кабмин РФ рассмотрит индексацию выплаты в 450 тыс. рублей на третьего ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести индексацию государственной выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина в беседе с ТАСС. Размер пособия в 450 тыс. рублей может быть увеличен в рамках проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Косихина подчеркнула, что новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития страны. Особое внимание стоит уделять социальной сфере и демографической политике.

Убеждена, что в главном финансовом документе страны потенциально будут заложены средства на индексацию данной выплаты с учетом уровня инфляции и текущей экономической ситуации, — указала Косихина.

Выплата в размере 450 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий или последующие дети, для погашения ипотечного кредита. Решение об индексации будет приниматься с учетом экономической ситуации и уровня инфляции в стране.

Ранее сообщалось, что с учетом двухэтапной индексации страховые пенсии в России в 2026 году могут вырасти в общей сложности на 13,1%. С 1 февраля выплаты увеличат на размер инфляции, которая, предположительно, составит 7,6%. С 1 апреля пенсии поднимут в зависимости от доходов Соцфонда, рост которых предварительно оценивается в 5,5%.

выплаты
индексация
дети
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.