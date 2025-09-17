Выплаты на третьего ребенка могут индексировать в России Кабмин РФ рассмотрит индексацию выплаты в 450 тыс. рублей на третьего ребенка

В России могут ввести индексацию государственной выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка, заявила член Совета Федерации Наталия Косихина в беседе с ТАСС. Размер пособия в 450 тыс. рублей может быть увеличен в рамках проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Косихина подчеркнула, что новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития страны. Особое внимание стоит уделять социальной сфере и демографической политике.

Убеждена, что в главном финансовом документе страны потенциально будут заложены средства на индексацию данной выплаты с учетом уровня инфляции и текущей экономической ситуации, — указала Косихина.

Выплата в размере 450 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий или последующие дети, для погашения ипотечного кредита. Решение об индексации будет приниматься с учетом экономической ситуации и уровня инфляции в стране.

Ранее сообщалось, что с учетом двухэтапной индексации страховые пенсии в России в 2026 году могут вырасти в общей сложности на 13,1%. С 1 февраля выплаты увеличат на размер инфляции, которая, предположительно, составит 7,6%. С 1 апреля пенсии поднимут в зависимости от доходов Соцфонда, рост которых предварительно оценивается в 5,5%.