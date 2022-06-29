Власти, партии и церковь: кого нельзя признать иноагентом по новому закону Госдума приняла законопроект, который расширяет критерии признания иноагентом

Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который расширяет список оснований, по которым людей и организации в России могут признать иностранными агентами. Документ подавали как смягчение законодательства за счет появления процедуры выхода из реестра иноагентов, но изменения не ограничиваются этим нововведением.

Тот, кто поет с чужого голоса, получает чужие деньги, должен понимать, что «иностранный агент» — это самое демократичное, что в таких случаях принимают другие страны. <...> Если эти решения не принять, понятно, государства не будет, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием по принятию в третьем чтении законопроекта об иностранных агентах.

Так спикер нижней палаты ответил представителям КПРФ, которые раскритиковали документ. Он заявил, что «Единая Россия» своим документом в том числе оберегает коммунистов и другие партии от закрытия — «на Украине таких законов не приняли в свое время, не стало, в первую очередь, коммунистической партии».

Фото: duma.gov.ru

В результате принятие документа в третьем чтении поддержали почти все депутаты — против голосовали только пять человек, еще 11 воздержались. Для вступления в силу законопроект должен быть принят Советом Федерации и подписан президентом.

Кого могут признать иноагентом

Текст законопроекта действительно содержит ограничения. Согласно документу, иностранными агентами не смогут признать политические партии, органы власти, религиозные организации и объединения работодателей. Для всех остальных список значительно расширяется.

Проект предполагает, что иноагентами могут быть признаны юрлица вне зависимости от юрисдикции, общественные объединения, в том числе без образования юрлица и физлица вне зависимости от гражданства. Для получения статуса иностранного агента объединение или человек должны быть подвержены «иностранному влиянию».

Под иностранным влиянием законодатели понимают широкий список действий. Речь идет о поддержке иностранным источником человека или организации, «в том числе» принуждением, убеждением и «иными способами». Поддержку депутаты определили как предоставление денег, имущества и оказание помощи.

Помощь эта должна приходить от иностранных источников, однако таким источником может оказаться и гражданин России или российская компания, если они сами получают помощь от иностранцев. Более того, иностранным источником могут оказаться люди, «находящиеся под влиянием» иностранных источников.

При внесении законопроекта в первом чтении зампред комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела Андрей Луговой (ЛДПР) говорил РБК, что ко второму чтению депутаты «раскроют», как предполагается доказывать влияние в виде принуждения или убеждения. Однако даже к третьему чтению такого уточнения в тексте не появилось.

Реестры и «аффилированные с иноагентами лица»

Сейчас Минюст ведет сразу несколько реестров иностранных агентов — отдельно для НКО, отдельно для СМИ, отдельно для физических лиц, отдельно для объединений без создания юрлица. Законопроект предлагает ограничиться двумя списками.

Первый реестр должен объединить всех тех, кого уже признали иностранными агентами, — тем более что после принятия законопроекта список потенциальных участников расширился: теперь иноагентом может стать, например, коммерческая организация.

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Второй реестр создается специально для «аффилированных с иноагентами лиц». Это новый термин, под которым понимаются люди, по мнению властей, ведущие посредническую деятельность. Депутат Луговой объяснял: «Это может быть любой, кто им (иноагентам. — NEWS.ru) помогает вести такую деятельность, в том числе и родственники». На этих людей не будут распространяться ограничения, наложенные на самих иноагентов.

Понятие лица, аффилированного с иноагентами, появилось в законодательстве в 2021 году. Тогда депутаты решили, что связанные с иностранными агентами кандидаты на выборах должны указывать это в бюллетене (подобную отметку пришлось делать «Яблоку»). После этого псковский журналист Денис Камалягин (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) отправил примерно по 100 рублей троим членам местного отделения партии «Единая Россия». Так он хотел продемонстрировать несовершенство законодательства. Вместо этого полиция начала против него проверку по статье о даче взятки должностному лицу.

Запреты и смягчения

Когда законопроект вносился в Думу, политики отмечали, что эти нормы должны облегчить жизнь тем, кого уже признали иностранным агентом. Так, соавтор документа Мария Бутина говорила, что «постить котиков иноагент сможет без отметки о работе за иностранные деньги».

Действительно, новые нормы требуют делать соответствующую отметку только на материалах, созданных в рамках профессиональной деятельности. «Котиков» и правда можно публиковать без пояснений о статусе.

Более того, законопроект впервые предусматривает процедуру выхода из статуса иноагента. В тексте указано шесть оснований для исключения из реестра, среди которых прекращение работы организации, отказ от получения иностранной помощи и смерть физлица-иноагента. Решение об исключении должен принимать Минюст.

Однако та же Бутина, участвовавшая в написании проекта, после его принятия написала, что документу требуется доработка. По ее мнению, нужно ввести «серьёзную ответственность» для тех, кто самостоятельно не зарегистрируется в Минюсте в качестве иноагента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Бутина

Мировая практика говорит, что за сокрытие этой информации должна следовать уголовная ответственность. Работаешь на иностранное государство — вставай на учет сам, маркируй материалы о деятельности, и нет проблем. Увиливаешь — получаешь срок, — написала она.

Но и без этой ответственности законопроект во многом ужесточает ограничения, наложенные на тех, кого признали иностранными агентами. Например, им запретят организовывать публичные акции и учить детей. Также в их отношении контролирующие органы могут проводить «плановые и внеплановые проверки». Кроме того, иноагентам запретят жертвовать деньги политическим партиям и кандидатам. Даже информационные сообщения, созданные иностранными агентами, должны предназначаться только для совершеннолетних.

Дискуссия об иноагентах

Сейчас во всех реестрах иностранных агентов содержится в общей сложности больше 200 юрлиц, физлиц и объединений. Хотя впервые этот термин в законодательстве появился в 2013 году, активно применяться эти нормы начали только в 2021-м. Тогда же в обществе развилась дискуссия об этих нормах.

В этом году лауреат Нобелевской премии мира и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов жаловался на нормы об иноагентах президенту Владимиру Путину. Он говорил, что закон «бессуден» — «тебя назначают иностранным агентом и нет состязания сторон, предоставления доказательств и приговора». Глава государства сказал, что считает опасность законодательства об иноагентах сильно преувеличенной, однако пообещал разобраться в проблемах, возникающих с нормами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Муратов

Наверное, нужно ещё раз и ещё раз, это я вам обещаю, мы посмотрим ещё раз эти размытые критерии. Часто-нечасто, но я знаю, бывает, и мне даже мои личные знакомые говорили, что они занимаются тем-то, такой-то благотворительной деятельностью, а их подводят уже к тому, что они иноагенты, — сказал глава государства.

Свои проекты изменения закона предлагали разные силы. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) выносил инициативу давать иноагентам три месяца на «устранение оснований» для внесения в реестр. Глава Союза журналистов Владимир Соловьёв говорил, что под закон не должны подпадать лауреаты международных премий, те, «кто ездит за рубеж и за счёт принимающей стороны, например, находится в отеле или участвует в международных конференциях».

Предложения выносили и политические партии. Так, «Справедливая Россия — За правду» вносила проект поправок, предполагающих, что СМИ будут получать статус иностранного агента только по решению суда. Кроме того, в документе появлялись предупреждения, которые, по задумке авторов, должны были направляться потенциальным иноагентам до включения их в реестр — чтобы дать возможность исправить ситуацию и не получить соответствующий статус.

Свой законопроект был и у «Новых людей». Эта политическая сила предлагала также признавать иноагентами через суд, а также выносила идею о создании понятия «иностранный принципал» — физлицо или организация, в интересах которой действует иноагент.