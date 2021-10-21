Муратов пожаловался Путину на закон об иноагентах

Лауреат Нобелевский премии мира и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов в ходе Валдайского форума пожаловался президенту Владимиру Путину на закон об иностранных агентах. Он призвал главу государства обсудить решение этого вопроса с руководителями СМИ.

Журналист отметил, что закон касается не только десятков журналистов и правозащитников, включённых в реестр иноагентов, но и «сотен, тысяч, миллионов людей», которые читали этих журналистов.

Этот закон бессуден, там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом и нет состязания сторон, предоставления доказательств и приговора. Есть клеймо. Выстрел без предупреждения делает только конвой в лагере, — подчеркнул он.

Также Муратов вспомнил, что закон об иноагентах появлялся как ответ на соответствующую норму в законодательстве Соединённых Штатов. Однако он напомнил, что не все американские законы копируются в России.

Путин согласился, что всё копировать у американцев не стоит. Однако, по его словам, в США иноагентский статус тоже присваивается без суда.

Дело не в позиции того или иного общественного деятеля либо той или иной организации, либо СМИ. Этот закон не запрещает иметь позицию по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Этот закон не запрещает дальше проводить политическую деятельность, просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены, — заключил он.

Закон FARA в США был принят в 1938 году для предотвращения нацистской пропаганды. Он действует до сих пор и требует от организаций, которые в интересах других стран и по их прямому указанию пытаются влиять на общественное мнение американцев, регистрироваться в качестве иностранного агента. Иноагент в США должен отчитываться в Минюст.

За 2021 год иноагентами среди СМИ в России были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews, «Кавказский узел», «Росбалт» и Republic, а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.