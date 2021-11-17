Назрел вопрос: в Госдуме предложили признавать СМИ иноагентами через суд

Законопроект о признании СМИ иностранными агентами только через суд появился в связи с внесением в реестр Минюста издания «Росбалт»*, сообщил автор поступивших в Госдуму поправок Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду». В самом «Росбалте» считают, что дело все-таки в некорректном законодательстве. Правозащитники и значительная часть журналистского сообщества давно указывает на необходимость послабления или даже отмены норм, касающихся иноагентского статуса, и недавно добились слова президента. Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»: «Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии».

Только через мой суд

«Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который предполагает, что СМИ будут получать статус иностранного агента только по решению суда, а не Минюста. Сергей Миронов считает слишком жёсткими действующие нормы, по которым журналисты могут быть признаны иноагентами из-за любого денежного перевода из-за границы. Он предложил, чтобы Минюст сначала отправлял СМИ предупреждения, а при повторном нарушении обращался в суд. Политик признался, что готовить законопроект начали после признания иноагентом «Росбалта».

Это выглядело как внезапное и единоличное решение Минюста, хотя по логике вещей для начала чиновники должны были вынести аргументированное предупреждение. Считаю, что в законе нужно утвердить несколько чётких критериев для СМИ-иноагентов, и мы предлагаем это сделать как можно скорее, — сказал Миронов.

Гендиректор «Росбалта» Лариса Афонина в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что Миронов внёс законопроект не из-за включения её издания в список иноагентов, а потому что закон «совершенно неправильный, мягко говоря». По её словам, у издания нет валютных счетов, зарубежных спонсоров или международных премий. Однако предположение, что признание «Росбалта» иноагентом стало сведением счётов, она не поддержала, объяснив это «просто глупостью».

Она рассказала, что не радуется, но понимает ситуации, когда издание получает штрафы за то, что редакторы забывают указывать иноагентский статус других изданий или что та или иная организация признана в России запрещённой. Другое дело — признание иностранным агентом. Особенно её печалит, что Минюст, Роскомнадзор и Финмониторинг отказываются объяснять причины такого решения — в ведомствах говорят, что это «информация для служебного пользования».

Назрел вопрос, потому что то, что творится — это безобразие. Человек утром просыпается знаменитым, потому что его внезапно назначили. Естественно, он должен был бы получить, предположим, повестку в суд, а накануне повестки в суд он должен был бы получить информационное письмо, о том, что он сделал что-то не так, у него есть время, чтобы всё исправить, — считает Афонина.

Игорь Руссак/РИА Новости

На благо Родины

«Росбалт» признали иноагентом 15 октября 2021 года. Всего за 2021 год иноагентами среди СМИ были признаны многие другие издания и десятки журналистов. Афонина считает, что «Росбалт» попал в список иноагентов даже без формальных оснований.

Позиция наша самая простая: мы уже много лет стоим на страже здравого смысла и боремся, чтобы в нашей стране стало лучше. Мы просто работаем на благо Родины, — добавила она.

Закон об иноагентах критиковали с совершенно разных сторон. В августе СМИ, среди которых несколько признанных иноагентами, опубликовали открытое письмо с требованием отмены действующих правил. При этом за отказ от практики признания СМИ иностранными агентами без решения суда выступила даже дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова.

Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ, — писала она в Instagram.

21 октября лауреат Нобелевской премии мира и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов пожаловался президенту Владимиру Путину на закон об иностранных агентах. Он призвал главу государства обсудить решение этого вопроса с руководителями СМИ. Глава государства в ответ пообещал заняться этим вопросом и сообщил, что его знакомые жаловались ему на нормы об иноагентах. Однако сам Путин считает опасность законодательства об иноагентах сильно преувеличенной.

После слов главы государства издания в реестр иноагентов не вносили. Список СМИ-иностранных агентов продолжил пополняться, но адвокатами. Кроме того, Минюст начал активно расширять другие реестры иноагетов. На этом фоне Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в Госдуму свои предложения по смягчению законодательства об иноагентах. По словам журналистки и правозащитницы Евы Меркачёвой, в СПЧ предлагают дать потенциальным иноагентам три месяца на «устранение оснований» для внесения в реестр, а также разрешить физлицам не маркировать посты о частной жизни как информацию, созданную иноагентом.

Инициатива справедливороссов отчасти содержит те же предложения (в законопроекте есть норма о вынесении предупреждения перед признанием иноагентом), однако ключевая позиция авторов документа отличается: в СРЗП в первую очередь хотят, чтобы статус иностранного агента присваивался только по решению суда.

С необходимостью изменить законодательство об иноагентах согласился и глава Союза журналистов (СЖР) Владимир Соловьёв. Глава объединения в разговоре с NEWS.ru напомнил, что СЖР и СПЧ предлагали ввести «право на ошибку» (предупреждения перед присвоением статуса), требование о включении в реестр по судебному решению. Кроме того, правозащитники хотят, чтобы под закон не попадали лауреаты международных премий, те, «кто ездит за рубеж и за счёт принимающей стороны, например, находится в отеле или участвует в международных конференциях», а также чтобы физлица-иноагенты, «например, когда они постят котиков в Facebook», не обязаны были публиковать текст о том, что сообщение создано иноагентом.

Обо всех этих предложениях мы говорили уже не раз, поэтому то, что предлагает Миронов и «Справедливая Россия», мы поддерживаем. Закон, действительно, был не проработан, — сказал Соловьёв.

Однако с предложением справедливороссов согласны не все. Так, зампред комитета Госдумы по информационной политике единоросс Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что процесс признания СМИ иностранным агентом не предполагает никакой работы суда.

Думаю, что суды никто не захочет перегружать. Тут нет для суда работы. Есть чёткий критерий — иностранные деньги. Это как нарушение ПДД. Мы же не идём в суд за каждое нарушение, — сказал он.

* — «Росбалт» — СМИ, признанное Минюстом исполняющим функции иностранного агента.