Смягчить участь: как может измениться закон об иностранных агентах

Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в Госдуму два предложения, касающиеся смягчения законодательства об иностранных агентах. Об этом NEWS.ru рассказала член СПЧ и журналистка Ева Меркачёва. Авторы документов хотят дать потенциальным иноагентам три месяца на «устранение оснований» для внесения в реестр. Кроме этого, физическим лицам, уже попавшим в соответствующий список, предлагается разрешить не маркировать посты о частной жизни как информацию, созданную иноагентом. Авторы поправок надеются, что их инициатива будет услышана. Не исключено, что в декабре эта тема будет одной из главных на встрече представителей «третьего сектора» с президентом Владимиром Путиным.

Что предлагает СПЧ

Инициативы СПЧ (копии документов имеются в распоряжении NEWS.ru) подразумевают внесение изменений в два действующих федеральных закона.

Первая касается ФЗ «О некоммерческих организациях». Его параграф, посвящённый НКО-иноагентам, правозащитники предлагают дополнить упоминанием про то, что «к денежным средствам и (или) иному имуществу не относятся средства, являющиеся денежной частью международных премий и призов, установленных за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, благотворительности и защиты прав человека, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, а также средства на транспортные расходы и проживание, связанные с участием в международных конференциях, симпозиумах, семинарах». Эта поправка защищает общественные организации или редакции СМИ от включения в реестр иноагентов, если кто-либо из их сотрудников получил международную премию или отправился на зарубежное мероприятие за счёт его организаторов. Подробно о подготовке этой и других поправок NEWS.ru рассказывал в октябре.

Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека kremlin.ru

Также в СПЧ выступают за изменение другой нормы ФЗ «О некоммерческих организациях», посвящённой порядку включения НКО в реестр иноагентов. Согласно действующей редакции закона, если НКО-иноагент самостоятельно не подала заявление о включении её в соответствующий реестр, это делает за неё «уполномоченный орган», то есть, например, Минюст или Роскомнадзор.

Авторы поправок хотят обязать уполномоченный орган направлять в адрес НКО, по отношению к которой возникли подозрения, представление о наличии оснований для внесения её в соответствующий иноагентский реестр. В свою очередь НКО предлагается дать три месяца для того, чтобы направить чиновникам «мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований». И лишь только после истечения данного срока «уполномоченный орган вправе включить некоммерческую организацию в указанный реестр».

Вторая инициатива президентского совета предусматривает изменение скандально известного ФЗ от 2012 года «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», именуемого также как «закон Димы Яковлева». Именно поправки к нему, вступившие в конце 2019 года, дали властям возможность включать журналистов в реестр СМИ-иноагентов.

В частности, правозащитники, как и в случае с законом об НКО, предлагают дать физлицу «три месяца для того, чтобы направить уполномоченному органу власти ответ и исключить основания для попадания в реестр Минюста».

При этом журналист-иноагент, согласно предложениям СПЧ, освобождается от обязанности маркировать соответствующим образом свои сообщения в публичном пространстве, касающиеся его частной жизни либо носящие личный характер.

Надежда остаётся

В разговоре с NEWS.ru автор инициативы Ева Меркачёва рассказала, что предложения по либерализации законодательства она готовила совместно с другим членом СПЧ, журналистом «Новой газеты» и драматургом Леонидом Никитинским.

Ева Меркачёва merkacheva/facebook.com

Самое первое, что нам пришло в голову, — прежде чем признавать физлицо или СМИ иноагентом, ему предварительно должны выносить предупреждение, чтобы он бы понимал, что он нарушает и за что его могут в будущем признать. В таком случае необходимо давать время на исправление. Мы просим три месяца. И только после истечения этих трёх месяцев, если человек ничего не исправляет, его признают иноагентом. Для нас это было важно, потому что в этот трёхмесячный люфт будет возможность собраться и понять, что происходит, затребовать все документы, которые есть по нарушениям, понять, что за нарушения. Второй момент, который совершенно важный, связан с тем, что сегодня обычные журналисты, оказавшиеся в реестре иноагентов, вынуждены мучиться. Они, как правило, активны в соцсетях и описывают в том числе свою личную жизнь. Некоторым приходится публиковать фотографии своих детей или бабушек, а также короткие записи о том, какое небо голубое, а трава зелёная, с пометкой, что это сообщение распространено иностранным агентом. Мне кажется, это дискредитирует нашу власть, показывая абсурдность происходящего. Какое отношение ребёнок журналиста имеет к иностранным агентам? Ева Меркачёва журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы

Она отметила, что Госдуме только требуется объединить два документа в один законопроект. По словам Меркачёвой, «надежда на принятие этих поправок есть» и «очевидные абсурдные вещи [из законодательства] будут убраны». Соответствующее политическое решение, по её мнению, должно быть принято.

Сейчас уже все понимают, что под эгидой борьбы с иностранным влиянием стали просто сводить счёты с неугодными журналистами и СМИ, которые когда-то что-то плохое написали про конкретного чиновника или силовика, — подчеркнула Меркачёва.

Она пояснила, что многие попавшие в реестр работники СМИ никогда не занимались политической деятельностью, но «чиновники их ненавидели, потому что они писали про плохую экологическую обстановку, про нарушения законов региональными властями, про попирание прав людей, и власти не нашли ничего лучшего, кроме как стать инициаторами того, чтобы журналистов включили в список иноагентов».

Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Профсоюзе журналистов и работников СМИ, между тем, не разделяют оптимизма СПЧ относительно перспектив принятия поправок. Как заявила NEWS.ru представитель организации Софья Русова, к тому же под вопросом остаётся правовой статус процедуры выхода из реестра иностранных агентов.

В версии СПЧ непонятно, будет ли прописана возможность выхода из иноагентства. Не очень понятно, что делать с теми людьми, которые уже получили этот статус и не могут оспорить его. Что же касается перспектив поправок, то практика такова, что если нет полной поддержки какого бы то ни было законопроекта в администрации президента, он может очень долго оставаться не вынесенным даже на первое чтение. Какова политическая ситуация сейчас, мы видим по продолжающимся репрессиям в отношении целого ряда журналистов, даже таких изданий, как «Росбалт» (признан иноагентом. — NEWS.ru), по поводу которого Минюст не смог назвать причину его включения в реестр. Думаю, что в ближайшее время ситуация со свободой слова и давлением на независимые медиа, а также их рекламодателей, как это происходит в регионах, никак не изменится. Софья Русова член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ

С ней солидарен и другой представитель профсоюза Игорь Ясин. По его мнению, законы об иностранных агентах должны быть полностью отменены, чего требует петиция , которую поддержали сотни СМИ и НКО, а подписали более 240 тысяч человек.

К вопросу о вопросе

Предложения, подготовленные Евой Меркачёвой и Леонидом Никитинским, передали главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну, который, в свою очередь, направил их в профильные комитеты. Однако пока ответа оттуда депутат не получил , пишет «Коммерсант». Если в ближайшие недели нижняя палата не отреагирует на инициативу правозащитников, не исключено, что гуманизация законодательства об иноагентах может стать предметом разговора на предстоящей встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ. Обычно такие ежегодные мероприятия с участием главы государства приурочиваются ко Дню прав человека 10 декабря.

Как заявила NEWS.ru Софья Русова, судьба поправок СПЧ может решиться на этой встрече в зависимости от того, будут ли президенту «прямо заданы вопросы по поводу законов об иноагентах и о нарушениях прав журналистов».

В августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон об иностранных агентах может быть изменён. Тогда же представители СПЧ и члены Союза журналистов России провели встречу с представителем Минюста, чтобы разъяснить положения этого нормативного акта. О мероприятии NEWS.ru тогда рассказала Ева Меркачёва, уже тогда заявив о планах властей пересмотреть применение нашумевшей нормы.