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11 июля 2025 в 17:48

Пять физлиц и общественное движение признали иноагентами

Минюст РФ признал иноагентами общественное движение «Наш выход» и пять физлиц

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Общественное движение «Наш выход» признано иностранным агентом за распространение фейков о российской власти и армии страны, сообщило Министерство юстиции РФ. Также иноагентами признаны физические лица П. О. Елизаров, Р. Д. Зубарева, Д. А. Литвишко, В. Н. Поташов и Н. В. Росов.

«Наш выход» распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Выступало против специальной военной операции на Украине, — сказано в пресс-релизе.

По тем же критериям иностранными агентами признаны и упомянутые физлица. Кроме того, Минюст отметил в качестве обоснования своего решения распространение материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Дело возбудили по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Прежде глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что Дудь может понести уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не окажется в тюрьме. При этом, по словам юриста, после двукратного привлечения к административной ответственности предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

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