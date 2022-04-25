Влияние убеждением: кого могут признать иноагентом по новому законопроекту Для присвоения статуса иноагента Минюсту не потребуется выявлять иностранное финансирование ни физических, ни юридических лиц

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, изменяющий действующие нормы об иностранных агентах. Документ, помимо прочего, предполагает, что статус иноагента человек или организация смогут получить, даже если их не финансируют из-за рубежа. Для внесения в реестр гражданину любой страны достаточно быть под иностранным влиянием, которое может выражаться в виде, например, убеждения занять определённую точку зрения.

Законопроект был внесён в Госдуму 25 апреля, но анонсировали его за несколько дней до этого. Среди авторов текста три члена Совета Федерации: Андрей Климов (ЕР), Владимир Джабаров (ЕР) и Елена Афанасьева (ЛДПР); а также 15 депутатов — члены комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ. Один из них, глава комиссии Василий Пискарёв (ЕР) объяснял внесение проекта необходимостью унифицировать действующие нормы законодательства.

Другой соавтор документа, депутат Мария Бутина (ЕР) также рассказывала о смягчении закона: по её словам, «постить котиков иноагент сможет без отметки о работе за иностранные деньги». Кроме того, она обращала внимание, что документ предусматривает процедуру выхода из реестра.

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Однако вместе со смягчением некоторых норм и созданием единого реестра вместо нескольких разрозненных списков, которые время от времени дополняет Минюст, поправки значительно расширяют применение норм об иноагентах. Одно из основных нововведений — критерии включения человека или организации в список. Сейчас, чтобы получить статус иностранного агента, нужно вести политическую деятельность, собирать данные о российской армии или распространять информацию, а также получать деньги из-за границы. Депутаты предлагают распространить на всех норму о том, что для признания иноагентом иностранное финансирование не требуется.

Иностранным агентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо, <...> общественное объединение, <...> иностранная структура, <...> а также физическое лицо независимо от его гражданства. <...> Под иностранным влиянием <...> понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами, — говорится в тексте проекта.

Журналисты РБК спрашивали у зампреда комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела Андрея Лугового (ЛДПР), как предполагается доказывать наличие влияния, оказываемого принуждением или убеждением. Тот ответил, что этот пункт планируется «раскрыть» подробнее ко второму чтению.

Мы прекрасно понимаем, что живём в мире, где иноагенты могут подстраиваться и применять невиданные ранее методы информационной войны. Поэтому перечень возможных видов деятельности должен быть открытым, — объясняла в свою очередь Бутина в разговоре с NEWS.ru.

Среди других громких нововведений — возможность признания иноагентом любой компании вне зависимости от её организационно-правовой формы (то есть в реестр может попасть даже коммерческая организация) и появление понятия «аффилированных с иноагентами лиц». Во втором случае речь идёт о людях, которых депутаты считают посредниками, помогающими иноагентам вести их деятельность.

Это может быть любой, кто им помогает вести такую деятельность, в том числе и родственники, — говорил Луговой.

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В тексте документа указано, что аффилированным с иноагентом может быть соучредитель или сотрудник организации-иноагента. Этих людей также включат в реестр, но на них не будут распространяться ограничения, наложенные на иноагентов.

Понятие лица, аффилированного с иноагентами, появилось в 2021 году. Тогда псковский журналист Денис Камалягин, который сам был признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента, отправил примерно по сто рублей местному отделению партии «Единая Россия». Так он хотел продемонстрировать несовершенство законодательства. Вместо этого полиция начала против него проверку по статье о даче взятки должностному лицу.

Действительно, новый законопроект содержит требование помечать только сообщения, созданные в рамках профессиональной деятельности: на посты с котиками, как и говорила Бутина, ставить отметку станет не нужно. Действительно, появляется процедура выхода из статуса иноагента (одна из указанных причин исключения — смерть физического лица).

С другой стороны, иноагентам, например, запретят организовывать публичные акции и учить детей. Также в их отношении контролирующие органы могут проводить «плановые и внеплановые проверка». Кроме того, иноагентам планируется запретить жертвовать деньги политическим партиям и кандидатам.

Внесённый законопроект вызвал активную реакцию в обществе. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас даже назвал постоянное изменение законодательства об иноагентах «путём в никуда».

Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Да, они есть. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, в той сфере, где правоотношения ещё окончательно не сложились, это пути в никуда, — сказал он.

Пресс-секретарь Клишаса объяснил NEWS.ru, что СМИ могли неверно истолковать слова сенатора. По словам представителя, наиболее полная новость, содержащая верный контекст, опубликована ТАСС. В этой заметке говорится, что депутат подчеркнул необходимость выработать практику применения закона, а также руководствоваться интересами государства и регулирующих органов.

Адвокат Александр Князев рассказал NEWS.ru, что в законопроекте действительно есть положительные моменты. Так, депутаты предлагают убрать требование о маркировке личных постов в соцсетях. По его словам, в списке действий, которые указаны как причина для признания иноагентом, есть чёткий список, однако проблема возникает с формулировкой «и иное», под которую «можно подвести что угодно».

А что такое «иное»? Если вы что-то видите иное, ну так включите его в список. Зачем придумывать то, чего ещё нет. Что угодно может этим «иным» оказаться, — подчеркнул он.

Об изменении законодательства об иноагентах начали говорить давно. Особенно активно дискуссия развивалась в 2021 году, когда нормы критиковали с совершенно разных сторон. Тогда СМИ, среди которых несколько признанных иноагентами, опубликовали открытое письмо с требованием отмены действующих правил. При этом за отказ от практики признания СМИ иностранными агентами без решения суда выступила даже дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова.

Свои проекты изменения закона предлагали разные силы. Так, президентский Совет по правам человека (СПЧ) выносил инициативу давать иноагентам три месяца на «устранение оснований» для внесения в реестр. Глава Союза журналистов Владимир Соловьёв говорил, что под закон не должны попадать лауреаты международных премий, те, «кто ездит за рубеж и за счёт принимающей стороны, например, находится в отеле или участвует в международных конференциях».

Предложения выносили и политические партии. Так, «Справедливая Россия — За правду» вносила проект поправок, предполагающих, что СМИ будут получать статус иностранного агента только по решению суда. Кроме того, в документе появлялись предупреждения, которые, по задумке авторов, должны были направляться потенциальным иноагентам до включения их в реестр — чтобы дать возможность исправить ситуацию и не получить соответствующий статус.

Свой законопроект был и у «Новых людей». Эта политическая сила предлагала также признавать иноагентами через суд, а также выносила идею о создании понятия «иностранный принципал» — физлицо или организация, в интересах которой действует иноагент.

Лауреат Нобелевской премии мира и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов даже жаловался на действующие нормы президенту Владимиру Путину. Однако тогда глава государства сказал, что считает опасность законодательства об иноагентах сильно преувеличенной.