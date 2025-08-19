Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 16:07

В Совфеде отреагировали на слова Трампа о размещении войск ЕС на Украине

Сенатор Джабаров: размещение войск ЕС на Украине приведет к мировой войне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Размещение войск Франции, Великобритании и Германии на Украине спровоцирует третью мировую войну, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что это является угрозой безопасности России и ничем не отличается от прямого участия Украины в НАТО.

Это несет прямую угрозу для нас, и мы это не примем ни при каких обстоятельствах. Это ничем не отличается от вхождения Украины в НАТО. Поэтому я думаю, что это путь к третьей мировой войне. Честно говоря, я не очень понимаю, для чего это нужно тем же англичанам и французам. У англичан вообще всего 70 тысяч действующих солдат в армии. Дай бог им бы свой остров поохранять, им бы хватило. А они еще полезут на Украину? Понятно, что они тут же будут уничтожены. Я думаю, ситуация такова, что мы даже не будем эту тему обсуждать. Она для нас неприемлема, — отметил Джабаров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны, в частности Франция и Германия, хотят разместить свои войска на Украине после разрешения конфликта. По его мнению, это не будет проблемой для России.

Кроме этого, глава Белого дома заявил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.

