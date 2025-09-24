Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:24

«Вне игры»: в МИД РФ оценили стремление Вены принять переговоры по Украине

Замглавы МИД Любинский: Вена не станет площадкой для переговоров по Украине

Вид на Вену Вид на Вену Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Столица Австрии Вена не станет переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Украине, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, австрийская дипломатия находится «вне игры», поэтому российская сторона не относится серьезно к их заявлениям.

Тем не менее из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине. В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать — для нас австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе «вне игры», — заявил дипломат.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США в какой-то момент могут отказаться от содействия в урегулировании украинского кризиса. По его словам, лишь Вашингтон сегодня способен поддерживать диалог сразу с обеими сторонами. Он добавил, что США со временем не исключают введение новых санкций.

До этого Второй Высший руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с США в нынешних условиях не имеют смысла. По его словам, они не отвечают национальным интересам страны. Он отметил, что Вашингтон называет это переговорами, но фактически навязывает диктат.

