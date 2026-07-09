В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в среду, 8 июля, не состоялось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля предположил, что американский президент был занят после контактов на саммите в Анкаре.

Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента ранее отметил, что Россия видит некую двойственность в позиции Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву, но и сохраняет попытки способствовать мирному процессу.

Песков также прокомментировал недавнее высказывание американского лидера о том, что атаки Украины якобы способны приблизить мирное урегулирование кризиса. По его словам, масштабы будущей буферной зоны на границе напрямую зависят от интенсивности ударов ВСУ по российской территории.

До этого представитель Кремля подчеркнул, что заявления о закрытии воздушного пространства над Украиной силами США еще предстоит осмыслить. Он уточнил, что подобные слова требуют анализа.