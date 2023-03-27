В Кремле отреагировали на слухи о встрече Путина и Эрдогана Песков не подтвердил подготовку визита Путина в Турцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о скорой встрече турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам Пескова, визит Путина в Турцию не планируется.

Нет, [переговоров на этот счет] не ведется, — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине. Темой беседы лидеров стали двусторонние отношения, включая позицию по зерновой сделке. Эрдоган также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной путем переговоров, отметив, что Анкара придает этому большое значение.

В последний раз Эрдоган и Путин созванивались в конце февраля. Тогда российский лидер поздравил турецкого коллегу с днем рождения, а тот позднее пригласил президента РФ в Анкару.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. 16 марта представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сделка была продлена на 60 дней.