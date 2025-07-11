В Кремле рассказали об отношении к советам Онищенко на фоне жаркой погоды Песков: в Кремле не следуют рекомендациям Онищенко при жаркой погоде

В Кремле не следуют советам академика РАН Геннадия Онищенко избегать выхода на улицу без необходимости и носить головные уборы в жаркую погоду, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, каждый сотрудник администрации самостоятельно решает, как переносить летнюю жару.

Те, кто любит жаркую погоду, те выходят на улицу, те, кто не любит, те спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме. 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и Подмосковье, — сказал Песков.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что москвичей этим летом еще неоднократно ожидают периоды 30-градусной жары. Хотя в ближайшие выходные в столичном регионе наступит небольшое похолодание, температурный режим в июле и августе будет характеризоваться волнообразными изменениями. Специалист подчеркнул, что жаркие дни с показателями выше 30 градусов еще не раз вернутся в течение двух летних месяцев.

До этого Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации для защиты от перегрева в жаркую погоду. Ведомство советует сокращать продолжительность рабочего дня для сотрудников, занятых на открытых пространствах или в помещениях без систем кондиционирования. Оптимальной температурой в офисных зданиях считается диапазон 24-25 градусов.