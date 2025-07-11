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11 июля 2025 в 13:32

Синоптик назвала главную причину аномальной жары в Крыму

Синоптик Шенгелай заявила, что жару в Крыму вызвали воздушные тропические массы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крым прилетели воздушные тропические массы с севера Африки, которые и вызвали аномальную жару на полуострове, заявила телеканалу «Крым 24» синоптик Вероника Шенгелай. По ее словам, такие погодные изменения начались в регионе с 5–6 июля.

Такая жаркая погода, которую мы сейчас наблюдаем, появилась из-за того, что жаркие, тропические воздушные массы, поступающие с севера Африки на полуостров, резко повысили температуру воздуха, — пояснила Шенгелай.

Она подчеркнула, что наиболее высокой температурой отличились два дня — 8 и 9 июля. В степных и предгорных районах Крыма этот показатель составлял плюс 37–38 градусов. На остальной территории полуострова воздух в эти дни прогрелся до плюс 30–35 градусов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о введении в восьми районах республики режима чрезвычайной ситуации. Причиной введения ЧС областного характера послужила почвенная засуха.

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