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11 июля 2025 в 13:27

В Кремле посетовали на нежелание Европы говорить с Россией

Песков: вариант диалога с Россией не востребован и не обсуждается в Европе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Европе не востребован и даже не обсуждается вариант диалога с Россией, несмотря на то, что он кажется наиболее логичным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вместо этого западные страны стремятся сподвигнуть Украину к дальнейшему продолжению конфликта, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что Европа регулярно выделяет десятки миллиардов евро за счет собственных налогоплательщиков для продолжения «войны до последнего украинца». При этом другой вариант может избавить европейцев от таких расходов на содержание Киева.

Нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. Логика и разум диктуют предпочтительность второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что размещение иностранных военных контингентов на Украине близ российских границ является неприемлемым. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск после перемирия.

До этого Макрон заявил, что созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по Украине служит ярким сигналом о поддержке Киева в трудный момент. Он подчеркнул, что этот союз демонстрирует, что европейцы намерены всегда поддерживать украинцев.

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