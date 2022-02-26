Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию для проведения переговоров по поводу ситуации на Украине, об этом информирует телеканал TGRT Haber. Эрдоган также призвал все стороны к мирному урегулированию конфликта.

На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация на Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир.

В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации, — сказал Эрдоган.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил благодарность Эрдогану и турецкому народу за «запрет прохода российских военных кораблей в Чёрное море». Однако в беседе с журналистом издания неназванный турецкий чиновник заявил, что Турция ещё не приняла такого решения.