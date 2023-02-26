Путин в поздравлении назвал Эрдогана дорогим другом Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма от имени главы государства Владимира Путина в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин назвал турецкого коллегу не только уважаемым президентом, но и дорогим другом, подчеркнув способность Эрдогана принимать взвешенные решения в непростое время.

Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В это непростое время, в столь критической ситуации, когда Турция преодолевает трагические последствия разрушительных землетрясений, в полной мере проявляются Ваши лучшие качества государственного деятеля и человека, мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения, — обратился Путин к Эрдогану.

В пресс-службе Кремля отметили, что позже российский лидер поздравил турецкого коллегу лично в телефонном разговоре. Также главы государств обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений.

6 февраля Путин созванивался с Эрдоганом, чтобы выразить ему соболезнования по поводу массовых разрушений в Турции после сильнейшего землетрясения.

14 февраля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что сотрудники ведомства оказали в аэромобильном госпитале медпомощь 900 пострадавшим. 240 человек из них — дети. Психологи оказали помощь в 130 случаях. В работе на месте стихийного бедствия приняли участие более 200 человек из штата МЧС.

24 февраля Путин и Эрдоган вновь провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Укране и землетрясения, произошедшие в Турции.