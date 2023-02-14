Куренков рассказал, скольким гражданам Турции и Сирии помогло МЧС России В госпиталях МЧС России получили помощь 900 человек, пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции

Фото: МЧС России/ТАСС

Сотрудники МЧС России оказали в аэромобильном госпитале медпомощь 900 пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии, сообщил глава ведомства Александр Куренков на селекторном совещании. 240 человек из числа пострадавших — дети. Психологи оказали помощь в 130 случаях. В работе на месте стихийного бедствия приняли участие более 200 человек из штата МЧС. Под координацией российского ведомства также работали 130 спасателей из Киргизии и Белоруссии.

Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему населению. Наши спасатели приступили к поиску выживших на самых сложных участках. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. Сейчас проведение поисково-спасательной операции завершается, — заявил Куренков.

Гуманитарные силы России покидают территорию стихийного бедствия. С момента прибытия они разобрали ручным способом около 740 кубических метров завалов, с привлечением тяжелой техники — 8,4 тысячи кубических метров. В Сирии вывезено 5,6 тыс. куб. метров строительного мусора, а кинологическими расчетами обследовано 750 кв. метров завалов. На самолетах МЧС России в пострадавшие страны было доставлено 106 тонн гуманитарного груза.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в общении с журналистами, что сотрудники МЧС России действовали профессионально и героически в ходе поисково-спасательных работ после землетрясений в Турции и Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что с 6 февраля, когда страна столкнулась с землетрясениями, из-под завалов было вызволено более восьми тысяч человек.