«Работали героически»: Песков о действиях российских спасателей в Турции Песков назвал профессиональной и героической работу российских спасателей в Турции и Сирии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудники МЧС России действовали профессионально и героически в ходе поисково-спасательных работ после землетрясений в Турции и Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также пояснил, что российские специалисты выводятся из этих стран в связи с завершением спасательной части операции, передает РИА Новости.

Наши спасатели, как всегда, работали профессионально и героически, и результативно. Они высоко держат флаг нашего МЧС — это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил о том, что российские спасатели, по решению президента Владимира Путина, будут в ближайшее время выведены из Турции и Сирии. По его словам, поиск выживших после землетрясения завершается, в дело вступает тяжелая техника, с помощью которой будут разбираться завалы.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. По последним данным, в Турции погибли 31 643 человека и более 80 тысяч пострадали. В Сирии жертвами стихии стали около 8,5 тысячи человек и порядка 10 тысяч пострадали.