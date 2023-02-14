Спасатели МЧС России покинут Турцию и Сирию в ближайшее время

Фото: mchs.gov.ru

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения районах Турции и Сирии, сообщил в ходе телемоста с оперативными группами МЧС глава министерства Александр Куренков. По его словам, которые приводит ТАСС, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны бедствия.

Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России, — сказал Куренков.

Ранее замглавы МЧС РФ Алексей Серко заявил, что российские специалисты в Сирии завершили спасательную операцию после землетрясения. При этом спасатели продолжат оказывать гуманитарную помощь пострадавшим.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Число погибших в Турции достигло отметки в 29 605 человек, более 147 тысяч ранены. В числе жертв среди сирийского народа оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама. Помощь в устранении последствий и спасении пострадавших предложили разные страны, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.