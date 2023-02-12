Число жертв землетрясений в Турции подобралось к 30 тысячам Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 29 605 человек

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские спасатели разбирают завалы после разрушительного землетрясения

Число погибших вследствие землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 29 605 человек, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает агентство Anadolu. Также, согласно последним данным, 147 934 человека были эвакуированы в другие турецкие регионы.

Управление по ЧС Турции сообщило, что 29 605 человек погибли в результате землетрясений в Кахраманмараше по состоянию на 15:55, — говорится в сообщении.

В регионе работают 32 тысячи турецких спасателей и более 9 тысяч специалистов из других стран.

Землетрясения на юго-востоке Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошли 6 февраля. Первое, магнитудой 7,7, случилось ночью, следующее, магнитудой 7,6, — в середине дня.

Ранее сообщалось, что среди погибших при землетрясении в Турции оказался рязанский семиклассник, который находился в стране на лечении. Мальчик погиб вместе с матерью.

11 февраля стало известно, что в Турции похоронили семью россиян из четырех человек.

В посольстве РФ сообщили 12 февраля, что группа из 39 россиян, проживавших и работавших в Турции, пожелала вернуться на родину. Дипмиссия организовала их вылет в Россию из Аданы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение в стране самым сильным с 1939 года. Глава республики объявил общенациональный семидневный траур. По всей территории страны приспущены государственные флаги.