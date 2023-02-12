Российские специалисты в Сирии завершили спасательную операцию после землетрясения, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы МЧС РФ Алексей Серко. При этом спасатели продолжат оказывать гуманитарную помощь пострадавшим: в ночь на 13 февраля из Москвы отправят очередной груз. Доклад по итогам мероприятий в САР на днях представят президенту России Владимиру Путину.
Спасательная операция именно по спасению выживших закончена. Мы подводим итоги и завтра будем докладывать министру с последующим докладом президенту России о том, что спасательная операция завершена, но продолжается гуманитарная помощь, — сказал Серко.
К отправке в Сирию также готовят несколько дополнительных партий гуманитарной помощи для передачи пострадавшим, добавил Серко. По его словам, в настоящее время развернуто 57 пунктов временного пребывания для пострадавших, им оказывается необходимая помощь.
Российские спасатели направились для ликвидации последствий природного катаклизма в Сирию 6 февраля. Согласно данным Минздрава САР, по состоянию на 11 февраля число жертв землетрясения в стране достигло 1408 человек.
Землетрясение затронуло еще несколько стран, среди которых наибольший ущерб понесла Турция. По последним данным, число погибших там уже приблизилось к отметке в 30 тысяч человек.