Александр Блинов

МЧС России завершило спасательную операцию в Сирии, но не покинет страну Замглавы МЧС РФ Серко сообщил о завершении спасательной операции в Сирии после землетрясения

12 февраля 2023 в 17:55

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сирия. Джебла. Сотрудники центра «Лидер» МЧС России во время разбора завалов после землетрясения