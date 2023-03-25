Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине, сообщили ТАСС в канцелярии главы Турции. Темой беседы лидеров также стали двусторонние отношения, включая позицию по зерновой сделке.

Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы, — сообщили в канцелярии.

Эрдоган также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной путем переговоров, отметив, что Анкара придает этому большое значение. Кроме того, президент Турции предположил, что страны смогут сделать новые шаги в сфере экономического сотрудничества, которые были согласованы в Сочи. О каких именно мерах идет речь, не сообщается.

В последний раз Эрдоган и Путин созванивались в конце февраля. Тогда российский лидер поздравил турецкого коллегу с днем рождения, а тот позднее пригласил президента РФ в Анкару для нормализации ситуации.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, второе определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

16 марта представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сделка была продлена на 60 дней. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, часть сделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована, и ее продление является актом доброй воли со стороны России.