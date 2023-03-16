МИД России объявил о продлении зерновой сделки Захарова: зерновая сделка продлена на 60 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка продлена, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что сделка была пролонгирована на 60 дней.

Сделку продлили на 60 дней, — сказала Захарова.

22 июля прошлого года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. Он также вырaзил надежду, что условия России будут выполнены.

Он считает, что продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

Экономист Александр Разуваев сообщил, что Россия продлила зерновую сделку, так как это «пиар-ход и в то же время чистый прагматизм». По его мнению, от отношений со странами третьего мира сейчас зависит положение Москвы.