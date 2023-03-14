В Кремле объяснили срок продления зерновой сделки Песков: Запад выполнил только половину условий по зерновой сделке, поэтому ее продлили лишь на 60 дней

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Зерновая сделка продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть сделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также выразил надежду, что условия России будут выполнены, передает ТАСС.

Вторая часть сделки до сих пор не выполнена. Мы ценим усилия, которые предпринимались ООН, но, несмотря на это, господину [генсеку ООН Антониу] Гутерришу не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая часть сделки, не выполнены. Сделка не может стоять на одной ноге, — заявил Песков.

Он считает, что продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зeленский заявили во время встречи в Киеве, что действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.

При этом агентство Reuters сообщало, что украинская сторона начала онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Москвы.