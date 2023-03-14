«PR-ход и чистый прагматизм»: экономист объяснил продление зерновой сделки Экономист Разуваев объяснил продление зерновой сделки прагматизмом

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней, так как это «PR-ход и в то же время чистый прагматизм», рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, от отношений со странами третьего мира сейчас зависит положение России.

То есть, мы продолжаем, как и заявляли, помогать бедным странам, хоть львиная доля зерна и оседает в ЕС. Ведь от отношений со странами третьего мира сейчас зависит всё. И наша внешняя торговля, и политические позиции, и многое другое, — заявил Разуваев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть сделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. Он также выразил надежду, что условия России будут также выполнены.

Ранее агентство Reuters сообщало, что украинская сторона начала онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Москвы. По данным СМИ, у Киева было понимание того, что в переговорах с Россией участвуют партнеры Украины.