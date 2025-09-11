В Госдуме предложили новую меру поддержки пенсионеров Депутат Нилов: выплаты к пенсии нужно повышать каждые 10 лет

Выплату к пенсии нужно повышать каждые 10 лет, заявил депутат Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит RT, граждане, достигшие 80 лет, получают фиксированное увеличенное пособие, однако этот возраст нужно снизить до 70 лет.

Направлено [предложение] на создание дифференцированной модели, когда возраст подобного увеличения пенсии снижается с 80 до 70 лет. Также эта модель предусматривает, что размер повышенной выплаты должен увеличиваться каждые 10 лет, — пояснил Нилов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти на ежеквартальную индексацию пенсий. Парламентарий также подчеркнул, что необходимо ввести дополнительную предновогоднюю выплату для пенсионеров — так называемую 13-ю пенсию.

Позднее Нилов заявил, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Он отметил, что для этого потребуются дополнительные средства.