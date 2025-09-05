Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 07:47

Ушаков рассказал, приедет ли Ким Чен Ын в Россию

Ушаков: дата визита Ким Чен Ына в Россию пока не обозначена

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Пока нет четких сроков, когда может состояться визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, точно известно одно: сейчас его очередь приезжать, передает РИА Новости.

Просто очередь председателя государственных дел к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно, — сказал он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Москву. Он указал, что даты визита будут согласованы дополнительно. Песков отметил, что контакты с КНДР и Китаем направлены исключительно на благо стран-партнеров.

Ранее служба сопровождения Ким Чен Ына тщательно очистила помещение, в котором проводились переговоры с Путиным. Сотрудники уничтожили все следы визита, включая личные вещи лидера, и обработали контактные поверхности. Кореевед Андрей Ланьков предположил: это было нужно для того, чтобы иностранные спецслужбы не получили информацию о возможных проблемах со здоровьем главы КНДР.

