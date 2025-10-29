Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:07

«Не допустим»: Песков ответил на угрозу «разрывания в клочья» Евразии

Песков заявил, что в Евразии не допустят разрыва континента в клочья

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государства Евразийского континента не допустят его «раздирания в клочья», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, в ходе церемонии вручения международной премии «Евразия» представитель Кремля подчеркнул, что страны региона хорошо осознают негативные последствия подобных сценариев.

Мы очень хорошо с вами знаем, как плохо, когда кто-то хочет разодрать нашу Евразию в клочья. Этого мы вместе с вами не допустим, — сказал Песков.

Ранее он говорил, что заинтересованные государства получили своевременное уведомление о проведении испытаний комплекса «Посейдон» в полном соответствии с международными нормами. Песков отметил наличие соответствующих двусторонних договоренностей.

Также представитель Кремля говорил, что Российская Федерация должна выстраивать переговорный процесс с президентом США Дональдом Трампом, руководствуясь собственными национальными интересами. Именно так он оценил изменчивый характер позиции американского лидера.

Пресс-секретарь российского президента вместе с этим отметил искреннее стремление Дональда Трампа содействовать урегулированию украинского конфликта. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Песков сообщил о положительной оценке в Москве усилий американского лидера в этом направлении.

Дмитрий Песков
Кремль
Евразия
политика
