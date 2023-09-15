Песков рассказал о позиции России по ситуации вокруг Лачинского коридора Песков: Россия продолжит последовательную работу с Арменией и Азербайджаном

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Дмитрий Песков

Россия будет продолжать последовательную работу с Арменией и Азербайджаном по ситуации вокруг Лачинского коридора, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент идут обсуждения с армянской и азербайджанской сторонами различных вариантов решения ситуации. Он добавил, что Москва занимается оказанием гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно, собственно, поступила первая партия гуманитарного груза, гуманитарной помощи, которая была организована благодаря усилиям российской стороны. Сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами, эту работу мы продолжим, — сказал Песков.

14 сентября он отмечал, что Москва обеспокоена растущей напряженностью в Карабахе. По его словам, российская сторона призывает Азербайджан и Армению к сдержанности.

Ранее советник президента Азербайджана по международным вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку желает мира с Арменией и в перспективе, возможно, даже дружбы. Но при этом, по его словам, в Ереване есть силы, которые не хотят менять ситуацию, а мирный договор Армении с Азербайджаном для них является анафемой.

Между тем министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что переговоры о мире с Арменией приостановлены из-за провокационных действий Еревана. В Баку, в частности, осудили поздравление армянского премьера Никола Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха, а также выборы в регионе.