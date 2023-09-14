Песков заявил об обеспокоенности Москвы из-за напряженности в Карабахе

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Дмитрий Песков

Москва обеспокоена растущей напряженностью в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона призывает Азербайджан и Армению к сдержанности.

Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. <...> Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку, призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад, конечно, с учетом тех новых реалий, которые появились с тех пор, — сказал Песков.

Ранее советник президента Азербайджана по международным вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку желает мира с Арменией и в перспективе, возможно, даже дружбы. Но при этом, по его словам, в Ереване есть силы, которые не хотят менять ситуацию, а мирный договор Армении с Азербайджаном для них является анафемой.

13 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры о мире с Арменией приостановлены из-за провокационных действий Еревана. В Баку, в частности, осудили поздравление армянского премьера Никола Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха, а также выборы в регионе.