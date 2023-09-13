Байрамов: разработка мирного договора между Ереваном и Баку застопорилась

Фото: МИД РФ

Джейхун Байрамов

В настоящее время переговоры по заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном застопорились, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит РИА Новости, причиной тому являются провокации со стороны Армении.

К сожалению, на данный момент мы наблюдаем застой в процессе заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И причиной этого являются весьма провокационные заявления и действия Республики Армения, а также представителей марионеточного режима (в Степанакерте. — NEWS.ru) на территории Азербайджана, — сказал Байрамов.

В качестве примеров провокаций глава МИД Азербайджана привел организованные в Карабахе на прошлой неделе выборы и поздравления от главы правительства Армении Никола Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха.

Ранее глава МИД Азербайджана заявил, что Ереван всячески старается уклониться от своих обязательств в рамках установления мира с Баку, пропагандирует этническую ненависть и пытается ввести в заблуждение весь мир. По его словам, Арменией движут идеи реваншизма, что и препятствует установлению мира в регионе.

Накануне Байрамов обвинил Армению в разжигании сепаратизма и попытках помешать перевозке грузов по Лачинской дороге. Он также назвал необоснованными заявления Еревана о «блокаде», подчеркнув, что в настоящее время обеспечивается ежедневный проход жителей армянской национальности в обоих направлениях по Лачинской дороге.