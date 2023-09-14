В Баку заявили, что желают мира с Арменией Советник Алиева Гаджиев: Азербайджан желает мира с Арменией

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Хикмет Гаджиев

Азербайджан хочет мира и в перспективе, возможно, — даже дружбы с Арменией, заявил советник президента Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев в статье для Politico. При этом он считает, что в Армении есть силы, не желающие, чтобы отношения между государствами улучшились, а мирный договор, предлагаемый Баку и Ереваном, для них — анафема.

Азербайджан хочет мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, однажды — даже дружбы с нашим соседом, — сказал Гаджиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки. По его словам, обстановка в Карабахе остается очень тяжелой, однако мир в регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом.

13 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры по мирному соглашению между Баку и Ереваном приостановлены по причине провокационных заявлений и действий с армянской стороны. Глава дипломатического ведомства, в частности, указал на поздравление от Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха и проведение там выборов.