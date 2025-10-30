В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России Песков: РФ рассчитывает, что данные об испытаниях доведены до Трампа корректно

Россия надеется, что информация об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» была корректно донесена до президента США Дональда Трампа, заявил представитель кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, данные испытания не являются ядерными.

Мы надеемся, что касается испытаний «Буревестника» и «Посейдона», что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться, как ядерные испытания, — указал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Кремль не получал от Вашингтона уведомлений о планах провести испытания ядерного оружия. Американский лидер до этого поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия других ядерных держав.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания «Буревестника» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.