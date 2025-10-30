Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:51

Американский генерал предрек неизбежную войну из-за одного решения Трампа

Генерал Флинн: приказ Трампа испытать ядерное оружие неизбежно приведет к войне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил о неизбежности войны после приказа американского лидера провести испытания ядерного оружия. По его мнению, об этом говорит ограниченность политических целей главы Белого дома.

Изменения политического курса и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите ботинки потуже, солдаты, — написал Флинн.

Ранее Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях. До этого президент США поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». По его словам, Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа, на втором месте — Россия, а на третьем — Китай. Произошло это на фоне заявлений президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что Трамп обманывает людей, заявляя о преимуществе США над Россией. Он пояснил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, такие заявления являются попыткой сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть безусловным лидером в сфере ядерного сдерживания.

