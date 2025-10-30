Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:44

В СВОП оценили угрозу ядерных испытаний США для России

Член СВОП Климов: ядерные испытания США не смогут нарушить баланс сил с Россией

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возможные ядерные испытания США не смогут нарушить баланс сил с Россией, заявил «Ридусу» член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. По его мнению, озвученная главой Белого дома Дональдом Трампом соответствующая программа может быть попыткой припугнуть Китай.

Что бы США ни делали сейчас, они не смогут сломить того баланса сил, который Россия сумела создать за минувшие годы. Некоторые американские военные специалисты полагают, что у Штатов нет работоспособных зарядов. На мой взгляд, это делается для того, чтобы напугать Пекин перед разговором с Трампом, — предположил Климов.

Он уточнил, что США достаточно давно не проводили модернизацию своего ядерного арсенала. В то время как Россия, по его словам, обладает «гораздо более современной технической системой сдерживания».

Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Это произошло на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

США
Дональд Трамп
Россия
оружие
