30 октября 2025 в 13:07

Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении

Песков: экспертные переговоры РФ с США о ядерном разоружении пока не ведутся

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости

Между Россией и США пока не проходят переговоры на тему ядерного вооружения, о чем ранее заявлял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что тема стоит на повестке дня, передает ТАСС.

Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры всегда по этой теме растянуты по времени. Но те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся. Тема действительно неоднократно упоминалась, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия не располагает информацией о проведении каким-либо государством испытаний ядерного оружия, как об этом сообщил Трамп. Он напомнил, что существует мораторий на ядерные испытания.

Прежде Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях. До этого президент США поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». По его словам, Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа, на втором месте — Россия, а на третьем — Китай. Произошло это на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Россия
Дмитрий Песков
США
ядерное оружие
