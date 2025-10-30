Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 13:02

Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным

Песков: тестовый запуск «Буревестника» не является испытанием ядерного оружия

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проведенные в России испытания ракеты «Буревестник» не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал на брифинге недавнее заявление американского президента Дональда Трампа и его приказ для Пентагона об испытании ядерного оружия США в ответ на тестовый запуск новой российской ракеты, сообщает ТАСС.

Все страны развиваются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием, — указал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что если на Западе нарушат ядерный мораторий, то Россия поступит в соответствии со сложившейся ситуацией. По словам Пескова, Россия пристально следит за возможными нарушениями международного моратория, но пока не видит признаков подготовки к испытаниям атомного оружия в других странах.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

США
Дмитрий Песков
ракеты
Буревестник
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мурманске в ДТП пострадала пенсионерка
Набиуллина развеяла миф о «спасительности» льготных кредитов
Мужчина случайно выиграл $100 тысяч после похода в парикмахерскую
В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров
Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео
Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов
Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского
«Инкогнито»: отец Маска рассказал о его поездках в Россию
Кардиолог рассказал о различиях между типами инсультов
Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова
Названо самое откровенное действие в отношениях по мнению молодежи
В российском регионе частично ограничили работу Telegram и WhatsApp
Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке
Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать
Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России
Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа
Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой
Полиция арестовала двух подростков за теракт на железной дороге
Раскрыт недостаток правления Черномырдина
Ушел из жизни актер Театра Вахтангова
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.