Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным

Проведенные в России испытания ракеты «Буревестник» не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал на брифинге недавнее заявление американского президента Дональда Трампа и его приказ для Пентагона об испытании ядерного оружия США в ответ на тестовый запуск новой российской ракеты, сообщает ТАСС.

Все страны развиваются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием, — указал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что если на Западе нарушат ядерный мораторий, то Россия поступит в соответствии со сложившейся ситуацией. По словам Пескова, Россия пристально следит за возможными нарушениями международного моратория, но пока не видит признаков подготовки к испытаниям атомного оружия в других странах.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.