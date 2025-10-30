Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 13:01

Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория

Песков: Россия предпримет шаги в случае нарушения ядерного моратория

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если на Западе нарушат ядерный мораторий, Россия поступит в соответствии со сложившейся ситуацией, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал директиву президента США Дональда Трампа Пентагону испытать ядерное оружие в ответ на успешную отработку запуска новой ракеты «Буревестник».

США — суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. <…> Но я хочу напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации, — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля сообщал, что проведенные в России испытания ракеты «Буревестник» не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия. Он также подчеркивал, что экспертные переговоры РФ с США о ядерном разоружении пока не ведутся.

Ранее Песков сообщал, что Российская Федерация должна выстраивать переговорный процесс с Трампом, руководствуясь собственными национальными интересами. Именно так он оценивал изменчивый характер позиции американского лидера.

Дмитрий Песков
США
моратории
ядерное оружие
