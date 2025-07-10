Депутат раскритиковал идею оценивать полицейских по пятибалльной шкале

Оценка качества работы полиции по пятибалльной шкале является унизительной для сотрудников правопорядка, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобная система может деморализовать сотрудников, которые работают в условиях высокого стресса.

Предложение вводить оценку работы полицейских по пятибалльной шкале через «Госуслуги» выглядит как попытка искусственно создать видимость обратной связи. Но на практике это приведет к тому, что сотрудников будут оценивать не за профессиональные качества, а за личное отношение к ним граждан. Такая система может деморализовать сотрудников полиции. Офицеры и так работают в условиях высокого стресса и ответственности. Это унизительно и несправедливо, — сказал Иванов.

Он отметил, что механизмы контроля за работой правоохранительных органов уже существуют. По словам Иванова, можно подать жалобу через «Госуслуги» или напрямую в надзорные ведомства, где разбирательство будет беспристрастным. Депутат уточнил, что обиженный человек может поставить единицу, даже если полицейский действовал строго по инструкции.

И наоборот, кто-то может поставить пятерку за попустительство. Полицейский — не официант в кафе, чтобы получать «звездочки» за вежливость. Его работа должна оцениваться по законности и эффективности действий, а не по субъективным впечатлениям. Вместо QR-кодов нужно укреплять доверие через прозрачность расследований, профессиональную подготовку и жесткий контроль за нарушениями, а не через сомнительные рейтинги, — добавил Иванов.

Ранее в Госдуме предложили внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через «Госуслуги». Соответствующее обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев.