Чат-бот Truth Social восстал против Трампа WP: чат-бот Truth Social назвал лучшим президентом США Обаму, а не Трампа

Искусственный интеллект в социальной сети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, демонстрирует расхождения во взглядах с самим политиком, выяснило издание The Washington Post. Виртуальный помощник не поддерживает ключевые тезисы своего создателя.

В частности, чат-бот критически оценивает торговые пошлины, введенные Трампом, называя их дополнительным налогом для американских граждан. Он также не согласен с утверждением о фальсификации результатов выборов 2020 года, на которых действующий президент проиграл Джо Байдену.

Особое внимание привлекла оценка событий 6 января 2020 года — чат-бот охарактеризовал штурм Капитолия как мятеж. Лучшим президентом США система назвала Барака Обаму, сославшись на социологические данные, хотя и отметила, что часть консервативных экспертов отдает предпочтение Трампу.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп скептически оценивает перспективы успешного завершения переговоров по украинскому урегулированию. Тем не менее американский лидер, по словам Вэнса, считает необходимым использовать все дипломатические возможности для поиска решения.