Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 17:37

Чат-бот Truth Social восстал против Трампа

WP: чат-бот Truth Social назвал лучшим президентом США Обаму, а не Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект в социальной сети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, демонстрирует расхождения во взглядах с самим политиком, выяснило издание The Washington Post. Виртуальный помощник не поддерживает ключевые тезисы своего создателя.

В частности, чат-бот критически оценивает торговые пошлины, введенные Трампом, называя их дополнительным налогом для американских граждан. Он также не согласен с утверждением о фальсификации результатов выборов 2020 года, на которых действующий президент проиграл Джо Байдену.

Особое внимание привлекла оценка событий 6 января 2020 года — чат-бот охарактеризовал штурм Капитолия как мятеж. Лучшим президентом США система назвала Барака Обаму, сославшись на социологические данные, хотя и отметила, что часть консервативных экспертов отдает предпочтение Трампу.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп скептически оценивает перспективы успешного завершения переговоров по украинскому урегулированию. Тем не менее американский лидер, по словам Вэнса, считает необходимым использовать все дипломатические возможности для поиска решения.

США
Дональд Трамп
искусственный интеллект
политика
чат-боты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вооруженный мужчина устроил захват заложников
Генсек НАТО озвучил сценарий переговоров, который не понравится Украине
Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»
Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы
Курьер на самокате сбил девочку и протащил несколько метров в Рязани
На концерте Макса Коржа в Варшаве развернули бандеровский флаг
Мерц раскрыл, о чем он уже несколько недель умаливает Трампа
Аналитик объяснил, где ждать западных диверсий с теневым флотом России
На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий
Ураганы и холод до +8 градусов? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша
Вэнс высказался о новом наказании Китая за закупки российской нефти
Кадыров подвел итоги после двух ночных атак ВСУ на Чечню
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Российские ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа
В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница
Стало известно, какая погода будет в Москве с 11 по 17 августа
«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp
Названо место прощания с режиссером Бутусовым
Израиль принял важное решение по двум оплотам ХАМАС в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.