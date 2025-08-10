Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 17:19

Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Francis Chung/CNP/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако он отметил, что хозяин Белого дома считает нужным дать дипломатии шанс.

Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», — признал Вэнс.

Как считает глава Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, выбор Аляски для предстоящей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой свидетельствует о более широкой повестке, чем просто обсуждение Украины. Он отметил символическое значение этого места, напомнив о его важности как с исторической, так и с географической перспективы.

Ранее Вэнс дистанцировался от обсуждений своего возможного участия в следующих выборах американского президента, которые пройдут в 2028 году. Он подчеркнул, что для него на первом месте остается работа на текущем посту и выполнение задач администрации.

США
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Украина
переговоры
