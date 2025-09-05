США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу Reuters: США намерены упростить продажу тяжелых беспилотников за границу

Соединенные Штаты намерены пересмотреть действующее законодательство по контролю над вооружением, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В частности, американские власти собираются упростить продажу за границу тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что ради этого президент Дональд Трамп в одностороннем порядке перепишет 38-летний договор.

Ожидается, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке изменит 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты, — говорится в публикации.

Как объяснили авторы материала, такое решение позволит США поставить Саудовской Аравии более сотни беспилотников MQ-9. Королевство попросило Вашингтон об этом еще весной. Кроме того, благодаря новой политике американские производители БПЛА смогут легче продавать продукцию на международном уровне.

Ранее Трамп пригрозил Европейскому союзу, Японии и Южной Корее разрывом торговых соглашений. Он допустил такой сценарий в случае проигрыша дела о пошлинах в Верховном суде США.