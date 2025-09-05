Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:49

США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу

Reuters: США намерены упростить продажу тяжелых беспилотников за границу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты намерены пересмотреть действующее законодательство по контролю над вооружением, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В частности, американские власти собираются упростить продажу за границу тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что ради этого президент Дональд Трамп в одностороннем порядке перепишет 38-летний договор.

Ожидается, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке изменит 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты, — говорится в публикации.

Как объяснили авторы материала, такое решение позволит США поставить Саудовской Аравии более сотни беспилотников MQ-9. Королевство попросило Вашингтон об этом еще весной. Кроме того, благодаря новой политике американские производители БПЛА смогут легче продавать продукцию на международном уровне.

Ранее Трамп пригрозил Европейскому союзу, Японии и Южной Корее разрывом торговых соглашений. Он допустил такой сценарий в случае проигрыша дела о пошлинах в Верховном суде США.

США
Дональд Трамп
оружие
вооружение
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.