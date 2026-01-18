Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 15:45

Маск предупредил о скором исчезновении целых стран и культур

Маск предсказал исчезновение целых стран из-за низкой рождаемости

Илон Маск Илон Маск Фото: Molly Riley/via Global Look Press/Global Look Press
Целые культуры и страны рискуют исчезнуть с лица земли из-за демографического кризиса, заявил в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск. По мнению предпринимателя, сохранение текущей динамики неизбежно приведет к масштабным социальным потрясениям и утрате культурного наследия многих народов.

Уровень рождаемости крайне низок почти повсюду на Земле. Если это не изменится, целые культуры и страны исчезнут, — написал бизнесмен.

Ранее Маск подал иск против компаний OpenAI и Microsoft, требуя компенсацию в размере до $134 млрд (свыше 1 трлн рублей). Миллиардер утверждает, что его ввели в заблуждение при создании OpenAI, куда он инвестировал средства: организация заявлялась как некоммерческая, однако позже сменила курс и заключила эксклюзивное партнерство с Microsoft.

До этого основатель компаний Tesla и SpaceX раскрыл долгосрочную и амбициозную цель своей космической корпорации. Маск заявил, что миссия SpaceX — сделать возможными путешествия к другим звездным системам.

