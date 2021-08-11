МХАТ заключил со своим худруком Бояковым госконтракт на 1,5 млн рублей

МХАТ им. Горького подписал госконтракт с Эдуардом Бояковым, занимающим должность художественного руководителя театра, как с режиссёром, выяснил NEWS.ru. В договоре, заключённом в тот же день, когда было размещено извещение о закупке, Бояков фигурирует как индивидуальный предприниматель и значится единственным поставщиком услуги.

Сумма вознаграждения, которую худрук МХАТа им. Горького, принимающий решения о сотрудничестве с теми или иными приглашёнными режиссёрами, получит за свою режиссуру нового спектакля «Розовое платье с зелёным пояском», составит 1,5 млн рублей.

Как следует из документов госзакупки, за заключение госконтракта с Эдуардом Бояковым как с единственным поставщиком проголосовали все пять членов комиссии. Со стороны театра договор подписал исполняющий обязанности директора Олег Михайлов (вступил в должность в июле 2021 года).

С декабря 2018 года до апреля 2021 года Эдуард Бояков совмещал должности художественного руководителя и директора МХАТа им. Горького, однако был освобождён от второй указом Министерства культуры после скандала с выявленными нарушениями в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра. Руководителями учреждения, согласно изменённому уставу театра, стали его директор (им временно назначили Олега Михайлова) и президент (народная артистка РСФСР Татьяна Доронина). Художественного руководителя (Боякова) директор театра (Михайлов) принял на работу по согласованию с Минкультом. Теперь директор МХАТа им. Горького Михайлов подписал с назначенным им худруком Бояковым госконтракт — но как с ИП.

По условиям госконтракта к 8 октября 2021 года Бояков в качестве режиссёра должен поставить новый спектакль по пьесе Наталии Мошиной «Розовое платье с зелёным пояском». Главная героиня моноспектакля — 50-летняя Наталья Ивановна Прозорова из «Трёх сестёр» Антона Чехова, ставшая символом торжества мещанства и пошлости. В пьесе она рассказывает об отношениях с тремя золовками и делится горькими воспоминаниями о жизни, которая оказалась совсем не такой, как мечталось в юности.

За свою работу Эдуард Бояков получит от возглавляемого им МХАТа им. Горького 1,5 млн рублей. Извещение о госзакупке с ИП Эдуардом Бояковым было размещено на соответствующем портале 9 августа 2021 года, тем же днём датировано заключение контракта с ним как с единственным поставщиком. Члены комиссии, единогласно поддержавшие подписание договора со своим худруком, судя по всему, не усмотрели здесь никакого конфликта интересов.

Ранее стало известно о намерении руководства МХАТа им. Горького продолжить в новом сезоне сотрудничество с Ольгой Бузовой, исполнившей роль Беллы Шанталь в скандальном спектакле о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Сообщалось о том, что часть труппы в знак протеста против участия непрофессиональной актрисы в постановках театра объявила бойкот, однако официальный представитель МХАТа им. Горького опроверг эту информацию.