Во МХАТе ответили на слухи о бойкоте актёров из-за роли Бузовой

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Певица Ольга Бузова будет и дальше исполнять роль Беллы Шанталь в постановке МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU cо ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Беллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру, — подчеркнула Мусина-Пушкина. В ближайшее время с певицей...