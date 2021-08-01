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Во МХАТе ответили на слухи о бойкоте актёров из-за роли Бузовой

12:35, 02 августа 2021
Во МХАТе ответили на слухи о бойкоте актёров из-за роли Бузовой Ольга Бузова (Белла Шанталь, певица) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Московском художественном академическом театре имени Горького ответили на слухи о бойкоте актёров из-за роли певицы Ольги Бузовой. Кто объявил этот бойкот, когда, в каком это было представлено виде, театр не в курсе, хотя бы потому, что все в отпуске, передаёт «Газета.Ru».

Нам ничего не известно об этом бойкоте. Театр в данный момент находится в отпуске. Только 31 августа будет сбор труппы, когда все наши актёры вернутся после каникул и будут готовиться к следующему сезону, — рассказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из сотрудников МХАТа якобы заявил, что актёры не будут выступать на сцене театра, пока Бузова не покинет его стены.

Пресс-секретарь МХАТа пояснила, что данные слухи являются «дезинформацией».

Ранее сообщалось, что Бузова будет и дальше исполнять роль Беллы Шанталь в постановке МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». В ближайшее время с певицей будет заключён новый контракт, а позже — названы даты следующих спектаклей с участием экс-ведущей телепроекта «Дом-2».

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