Любимова рассказала, может ли Минкультуры вмешиваться в работу театров

Общественный совет при Министерстве культуры РФ не обсуждал с ведомством возможность оценки репертуара и политики театров на предмет их соответствия стратегии нацбезопасности, передаёт ТАСС со ссылкой на главу Минкультуры Ольгу Любимову. Она подчеркнула, что в соответствии с законом РФ Минкультуры не имеет права вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, так как данные процесс «носит самостоятельный характер».

Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности, ведем постоянный диалог с профессиональным сообществом и общественными организациями. <...> Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета, — отметила Любимова.

Она напомнила, что в РФ, согласно конституции, цензура не допускается, но в сфере культуры встречают нарушения законодательства, и уполномоченные органы в праве давать им соответствующую оценку.

Наша задача — обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и, если потребуется, совместно принять взвешенное решение, — резюмировала Министр

Накануне председатель Общественного совета при Минкультуры РФ Михаил Лермонтов рассказал ТАСС, что организация обсудит репертуар и политику театров на предмет их соответствия стратегии нацбезопасности.

Ранее в Московском художественном академическом театре имени Горького ответили на слухи о бойкоте актёров из-за роли певицы Ольги Бузовой. Кто объявил этот бойкот, когда, в каком это было представлено виде, театр не в курсе, хотя бы потому, что все в отпуске. Бузова будет и дальше исполнять роль Беллы Шанталь в постановке МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин».