Бузова продолжит сотрудничать со МХАТом

Певица Ольга Бузова будет и дальше исполнять роль Беллы Шанталь в постановке МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU cо ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Беллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру, — подчеркнула Мусина-Пушкина.

В ближайшее время с певицей будет заключён новый контракт, а позже — названы даты следующих спектаклей с участием экс-ведущей телепроекта «Дом-2». По словам Захара Прилепина, заместителя художественного руководителя МХАТа, «Чудесный грузин» вновь появится на сцене театра не раньше ноября.

Ранее сообщалось о негативном отношении звёзд российского шоу-бизнеса к участию непрофессиональной актрисы Ольги Бузовой в постановках МХАТа имени Горького.