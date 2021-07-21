Бузовщина во МХАТ: кто лоббирует певицу в театре и почему молчит Минкульт

Участие певицы Ольги Бузовой в спектакле Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) стали снова активно обсуждать из-за слухов о продлении театром контракта со скандальной звездой. Руководство МХАТа пояснило, что договор с ней на новый сезон ещё не подписан, ведь сейчас сотрудники театра в отпуске. Но всё может быть...

Вернётся ли скандальная актриса к своей роли в спектакле «Чудесный грузин», кто лоббирует Бузову во МХАТе, а кто против «бузовщины» на легендарной сцене? Ответы на эти вопросы — в материале NEWS.ru.

10 июня Ольга Бузова впервые вышла на сцену театра МХАТ, сыграв роль певицы Бэллы Шанталь. Постановка вызвала столько же недовольства, сколько восторженных оваций, и привлекла много внимания к театру: одни ругали, другие одобряли хороший рекламный ход.

Представители театра вскоре признали, что приглашение знаменитости к работе — «хайп». Однако художественный руководитель театра Эдуард Бояков заметил, что певица уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». По его словам, Бузова отлично вписалась в сюжет пьесы, которая задаёт много этических вопросов.

Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы, — высказался Бояков.

Он подчеркнул, что не исключает возможность приглашения в дальнейшем к работе других звезд. И сдержал слово: стало известно, что в новом сезоне на сцену МХАТа выйдет телеведущий Леонид Якубович.

Леонид Якубович Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение «бузовщины»

На днях состоялось событие, на которое многие критики «бузовщины» во МХАТе возлагали большие надежды: заседание Общественного совета при Минкультуры, где обсуждалась ситуация во МХАТе и «соответствие репертуарной политики театра национальным целям развития». Ожидалось, что может быть принято решение о недопустимости участия поп-звезды в спектакле легендарного театра. Однако глава совета Михаил Лермонтов, потомок знаменитого писателя, заявил, что политика театра вполне соответствует целям нацразвития.

Выступления нельзя совместить в одну фразу, у каждого было своё мнение. Соответствовать чему-то ещё рано, нужно время, чтобы на каком-то отрезке времени это делать. Но говорить о том, что тенденция следования этим национальным целям существует, она очевидна. Нет положительной или отрицательной оценки, есть оценка, формирующая тенденцию. Но я уверен, что тенденция позитивная, — приводит ТАСС слова Лермонтова.

NEWS.ru связался с главой общественного совета, чтобы уточнить, относились ли слова о соответствии политики театра национальным интересам к Ольге Бузовой и её участии в спектакле. Лермонтов пояснил: сказанное выше к Ольге Бузовой никак не относится.

Мы рассматривали репертуарную политику, но никак не Бузову... Я про Бузову вообще ни словом не обмолвился на всех наших заседаниях. Она не была темой нашего заседания, — объяснил он.

Иными словами, на заседании, посвященном обсуждению репертуара театра, вообще не затрагивалась тема, которая вызвала такой широкий резонанс.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Гнилая вишенка на торте»

При этом член Общественного совета, писатель Юрий Поляков, рассказал в беседе с NEWS.ru, что на заседании, которое он сознательно пропустил, некоторые выступающие пытались поднять вопрос скандалов вокруг МХАТа. По словам Полякова, совет отказался обсуждать эти темы, так как «сходка единомышленников» собралась лишь ради одной цели — официально одобрить действия руководства театра.

В протоколе заседания, состоявшегося 15 июля, есть лишь один выступающий, который затронул тему Бузовой. И то в комплиментарном ключе. Генеральный директор кинокомпании «Родина» Ирина Мисанова не увидела ничего плохого в участии певицы в спектаклях, заявив, что зрители сами идут на постановки со знаменитостями.

С чем связано привлечение Бузовой? Опустел зал, который в доронинские времена я помню полным... Поэтому Боякову, который даже не имеет театрального образования, надо как-то привлекать зрителей. А как? Вот обращаясь к скандальным блогерам. Я не удивлюсь, если он пригласит серийного убийцу, которого выпустят на свободу, тоже что-нибудь сыграть! Роль Раскольникова, например, — объясняет Поляков.

Писатель назвал скандал вокруг театра серьёзнейшим провалом и посетовал на «бузовщину» и молчание со стороны Министерства культуры. Решить эту проблему, считает Юрий Поляков, может формирование нового художественного совета МХАТа и привлечение новых режиссеров. Поляков заявил: не получивший театрального образования Бояков «окружает себя такими же любителями».

Бузова — это просто деталь. Гнилая вишенка на торте, сделанном из чёрт знает чего. Этот эксперимент надо заканчивать и возвращать МХАТ на то место, где он был — нормативного академического театра, — заключил Поляков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем Бузова хуже Тома Круза?

У Бузовой-актрисы МХАТа есть не только противники, но и сторонники. Их аргумент в том, что Ольга Бузова далеко не первая актриса, которая выходит на сцену или снимается в кино, не имея актёрского образования. Писатель Александр Цыпкин, к примеру, поставил в один ряд с Бузовой обладателей премии «Оскар» Хоакина Феникса и Тома Круза, предложив вырезать их из кино за отсутствие диплома.

Дайте, пожалуйста, список учебных заведений и курсов, после которых можно без хейта работать в театре, — отметил Цыпкин в Instagram.

Будет ли продлён контракт МХАТа с Ольгой Бузовой, пока не известно. И её участие в спектаклях в новом театральном сезоне под вопросом. Однако уже находятся желающие снова увидеть певицу на сцене. Хотя бы из праздного любопытства. Не исключено, что МХАТ всё-таки предоставит зрителям такую возможность.