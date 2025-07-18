Куда сходить в Москве в выходные 19–20 июля: Олимпиада-80, духи и кошки

Куда сходить в Москве в выходные 19–20 июля: Олимпиада-80, духи и кошки

Внимательно изучили афишу Москвы на выходные 19 и 20 июля, чтобы выбрать для вас самые интересные события этого уик-энда: от выставок о шахматах до спектаклей с участием кошек. Отправляйтесь на вечер караоке или пленэр, слушайте музыку, смотрите кино бесплатно. А мы расскажем, куда сходить с девушкой, ребенком, друзьями и родственниками.

Куда сходить в Москве 19 и 20 июля с девушкой: фестивали, шахматы и старинные духи

С девушкой в Москве можно сходить на VK Fest. В этом году он готовится стать очень масштабным. Музыкальная программа фестиваля объединит исполнителей разных эпох и жанров — от эстрадного короля Филиппа Киркорова до хип-хоп-звезды Big Baby Tape. Найдется тут место и культурному отдыху: можно поучаствовать, например, в марафоне пленэров.

Любителям классики советуем отправиться в усадьбу «Остафьево» в воскресенье, чтобы послушать хоровую и вокальную музыку в исполнении ансамбля La Fiamma.

Еще сходить в Москве советуем на выставку «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство» в Зарядье: можно узнать много нового о выдающихся шахматистах России и СССР, увидеть старинные доски и фигуры, посмотреть тематическое кино.

А вот в Центре «Зотов» на прошлой неделе стартовала выставка «Красная Москва. Женщина в большом городе». Советуем сходить с родственниками и друзьями, если вам интересно, как пахла «Красная Москва» и какой косметикой пользовались в 1920–1930-е годы.

Не все театры ушли на каникулы! В театр им. Ермоловой 20 июля можно сходить на драму «Загадочные вариации» с Гошей Куценко, в «Ленком» — на комедию эстонского режиссера Элмо Нюганена «Tout Paye, или Все оплачено».

Юрий Куклачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 19–20 июля: кошки и китайская анимация

Если ваши дети любят животных, то сходить с ними в Москве советуем в театральный центр «На Плющихе». Тут в выходные покажут спектакль «Коты спасают мир» Юрия Куклачева.

На Южном речном вокзале для детей устроят настоящий праздник, приуроченный ко Дню Москвы-реки. Здесь можно будет поучиться рисованию, собрать модель, пройти викторину. На ВДНХ можно отправиться на выставку «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи», подготовленную с помощью современных технологий. Сходить с детьми можно, чтобы увидеть, как начинают двигаться фигуры на известных всем с детства картинах.

На этой неделе в кино — премьера. В прокат вышел китайский мультфильм «Лея и волшебная карта» о приключениях девочки Леи, унаследовавшей от своей бабушки особый дар, и ее брата Рада.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: олимпийский мишка и караоке

19 июля в центре столицы впервые пройдет спортивный фестиваль в стиле Олимпиады-80. Сходить бесплатно в Москве можно на зарядку со звездами, шествие чемпионов с факелом по Садовому кольцу и мастер-классы по популярным видам спорта — от бокса до керлинга. Кульминацией мероприятия станет запуск в небо олимпийского мишки.

В Воронцовском парке в Обручевском районе столицы пройдет фестиваль «Военные оркестры в парках»: приходите бесплатно, чтобы послушать классические мелодии в исполнении оркестра войск Национальной гвардии России. А в воскресенье в парк Горького советуем отправиться любителям петь: тут пройдет фестиваль «Парковая симфония», и вечером запланировано караоке под живую музыку.

А вот сад «Эрмитаж» предлагает в выходные отправиться в Латинскую Америку! Здесь пройдет тематический фестиваль: можно попробовать национальные блюда и послушать фольклорную музыку. Вход свободный!

Хотите посмотреть кино бесплатно? Сходить можно в Зарядье: в субботу покажут «Землю Санникова», а в воскресенье — «Детей капитана Гранта».